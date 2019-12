La romana Quadarella si toglie il pensiero e strappa il pass olimpico. Simona vince ai campionati Assoluti di nuoto i 1.500 in 15’57"18 davanti a Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto), che segna il personale in 16’04»62 (prec. 16’05"98). "Non era facile proiettarsi in vasca lunga dopo l’Europeo - racconta la romana che compirà 21 anni tra sei giorni - Per alcuni questa qualificazione era scontata, ma non per me, almeno non ora. Finalmente vado alle Olimpiadi. È il sogno che diventa realtà di qualsiasi atleta, di qualsiasi bambino che comincia a fare sport. Quattro anni fa quando non ci riuscii Christian Minotti mi disse che ci avremmo riprovato; ma quattro anni sono lunghissimi ed in effetti ne sono cambiate di cose in questo quadriennio". Quadarella ha vinto l’oro nei 400, 800 e 1500 agli europei di Glasgow 2018, conquistato il bronzo nei 1500 ai mondiali di Budapest 2017 e l’oro nei 1500 e l’argento negli 800 ai mondiali di Gwangju dell’estate scorsa. Peraltro è diventata la prima atleta italiana a firmare la doppietta d’oro nei 400 e 800 stile libero ai recenti europei in vasca corta.

Ma quello di Simona non è l'unico pass olimpico della giornata azzurra. Nicolò Martinenghi vince il titolo tricolore nei 100 rana polverizzando il record italiano che già gli apparteneva. Il portacolori delle Fiamme Oro/ Nuoto Club Brebbia, nella finale degli Assoluti invernali di Riccione, infatti, ha toccato in 58"75, abbassando il suo 59"01, ottenuto a Indianapolis nel 2017. Martinenghi è anche il primo azzurro a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle sue spalle Federico Poggio (59"58) e Fabio Scozzoli (59"80).