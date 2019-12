Chi è Ryan Friedkin figlio dell'imprenditore texano

Ecco chi è Ryan Friedkin il figlio dell'imprenditore texano a breve nuovo proprietario della As Roma. Il fondatore Thomas, scomparso due anni fa, ha avviato l'impero, il

figlio Dan lo ha reso quello che è oggi, l'erede Ryan è pronto a farsi

carico della nuova avventura nella Roma. Ma chi sono e cosa fanno

esattamente i Friedkin, già d'accordo con Pallotta per acquistare la

maggioranza del club giallorosso per circa 550 milioni di euro al

netto di debiti e aumento di capitale? Il gruppo è innanzitutto uno

dei più grandi distributori indipendenti al mondo di Toyota, che serve

più di 150 concessionari nei cinque stati del golfo americano. Ma

negli anni il Friedkin Group, con un giro d'affari da oltre 9 miliardi

di dollari, si è espanso tra intrattenimento, cinema e turismo. Ha

messo insieme una collezione di resort di lusso in Usa, Europa,

Messico, Costa Rica, Caraibi e Isole FiJi. Poi c'è la Imperative

Entertainment, uno studio di produzione con base a Santa Monica, che

finanzia film, programmi televisivi e documentari. E qui c'è il primo

legame con Roma: nel 2017 tra la Capitale, Tivoli e Bracciano sono

state girate alcune scene di «Tutti i soldi del mondo» di Ridley

Scott, film prodotto proprio da Friedkin. Sempre in quell'anno il

Gruppo ha co-fondato 30WEST, che fornisce capitale e guida strategica

per progetti creativi, l'anno dopo ha acquisito la maggioranza di

NEON, società di marketing e distribuzione cinematografica. Tra le

grandi passioni di Dan, oltre al golf (è il proprietario di

maggioranza di Congaree in Ridgeland, circolo a cui è iscritto anche

Pallotta) ci sono gli aerei: è un abile pilota di velivoli militari

d'epoca, oltre ad avere vari interessi nel settore. Inoltre ha avviato

una serie di attività in Tanzania, dai safari di lusso all'impegno per

preservare fauna e natura, e ha creato la «Fondazione Friedkin» per

attività filantropiche e di beneficenza. Dan, considerato da Forbes il

504° uomo più ricco al mondo con un patrimonio personale di 4.2

miliardi di dollari, si è laureato alla Georgetown University e ha

conseguito un master in finanza alla Rice University. È nato a San

Diego, ma vive con sua moglie Debra a Houston e ha quattro figli. Uno

di questi, Ryan appunto, dovrebbe occuparsi in prima persona della

Roma con un ruolo ai vertici del club. Il rampollo 30enne vive a Los

Angeles, è direttore del Friedkin Group e produttore cinematografico.

Si è laureato alla Southern Methodist University e ha lavorato anche

nel settore del private equity ad Austin. Ora non vede l'ora di

lanciarsi nel calcio.