Diletta Leotta, che gaffe a Lazio-Juventus. I giardini di marzo? Di Venditti...

Una settimana da dimenticare per Diletta Leotta. Per la 28enne catanese, il brano "I Giardini di marzo" è opera di Antonello Venditti. L'astro nascente delle conduttrici e volto di punta di Dazn è incappata in un altro scivolone dopo quello con il portiere dell'Inter al Gran Galà del calcio ("è la prima volta che sei su questo palco", "no, la terza").

Al termine della partita Lazio-Juventus, vinta in rimonta dai biancocelesti, i giocatori sono andati sotto la curva a festeggiare con i tifosi il rotondo 3-1 e Diletta Leotta presa dall'entusiasmo ha detto: "Ecco i calciatori della Lazio che vanno sotto la curva, i tifosi cantano i Giardini di marzo di Venditti". Peccato che la celeberrima canzone sia di Lucio Battisti. Se la gaffe al Galà era stata colpa di un autore che aveva sbagliato a scrivere gli appunti per la Leotta, questa volta sembra tutta farina del suo sacco, anzi una sbandata sulle sue stesse curve. Capita, nessuno è perfetto. Caterina Collovati la perdonerà o la fustigherà di nuovo senza pietà?