Fuori Dzeko e Pau Lopez. Roma in emergenza con l'Inter

Sarà una Roma in emergenza quella che tra poche ore affronterà la capolista Inter a San Siro. Al probabile forfait del portiere Pau Lopez a causa di un problema muscolare al quadricipite della gamba sinistra accusato in settimana, infatti, dovrebbe aggiungersi anche quello dell'attaccante Edin Dzeko, fermato nei giorni scorsi dall'influenza.

Se davvero il bosniaco dovesse saltare la sfida, non ci sarebbe l'occasione per lui di confrontarsi con l'allenatore che in estate l'aveva chiesto a gran voce sul mercato, Antonio Conte. I nerazzurri, invece, non hanno problemi di formazione con l'unico dubbio da sciogliere tra Godin e D'Ambrosio sulla linea difensiva. Calcio d'inizio alle 20.45.