Buone notizie per Nicolò Barella, il centrocampista dell'Inter che si è appena sottoposto a un intervento chirurgico. L'operazione è stata eseguita presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, in artroscopia al ginocchio destro per l'asportazione del frammento cartilagineo della rotula. E il centrocampista in prestito dal Cagliari ha già iniziato la fase della riabilitazione. I tifosi nerazzurri vorrebbero sapere tra quanto tempo il giocatore potrà rientrare in campo. Chiaramente nessuno sa la risposta definitiva ma ci sono ottime possibilità che il centrocampista possa tornare a disposizione di Conte già a gennaio.

