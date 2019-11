Roberto Mancini spegne le candeline. Come festeggia il ct dell'Italia

Roberto Mancini compie 55 anni. Il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio taglia l'importante traguardo in un periodo davvero fortunato. Con la sua Italia, il ct ha già conquistato il pass per i prossimi campionati europei di calcio di Euro 2020 a punteggio pieno. L'Italia ha conquistato dieci vittorie su dieci. E oggi gli arrivano gli auguri di tutti e, in particolare, della società nerazzurra. Mancini, infatti, ha allenato, tra gli altri, anche Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray e Zenit. Ma è con i nerazzurri che mancini ha vinto 3 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. E a Milano non se lo dimenticano.

Per approfondire leggi anche: Valanga azzurra, Armenia travolta 9-1