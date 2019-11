Impresa Berrettini. Batte Thiem ed entra nella storia

Il 23enne compie un’impresa, mettendo a segno qualcosa che non era riuscito nemmeno ad Adriano Panatta e Corrado Barazzutti: vincere una gara al Masters. Dopo un primo set combattuto, Berrettini, reduce dalle sconfitte con Novak Djokovic e Roger Federer e già eliminato, conquista il secondo con un grande servizio, il solito dritto potente e anche qualche bel rovescio, il colpo in cui deve migliorare di più. Con questa vittoria a Londra, il tennista romano guadagna 200 punti in classifica Atp e i 215mila dollari del montepremi in palio per questo match. Ora lo attende la Coppa Davis a Madrid.