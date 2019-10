Roma ospita le olimpiadi dell'auto

Roma si prepara ad accogliere le Olimpiadi dell'Automobilismo. Dal 1 al 3 novembre andranno in scena all'autodromo di Vallelunga i Fia Motorsport Game, dove i migliori piloti del mondo gareggeranno per la gloria delle rispettive Nazioni (con vetture «brandizzate» dalla bandiera del Paese d'appartenenza dei 18 team in gara). L'evento, organizzato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile in collaborazione con l'Automobile Club d’Italia, si dividerà in sei diverse categorie: GT, Touring Car, Formula 4, Drifting, Karting Slalom e Digital Motorsport e, alla fine della manifestazione, la Nazione con il medagliere più prestigioso riceverà il trofeo. La cerimonia d'apertura si svolgerà il 31 ottobre alle 18, con le auto protagoniste della competizione che sfileranno da Piazza del Popolo fino all'Arco di Costantino sotto gli occhi della sindaca Raggi, del presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani e del numero uno della Fia Jean Todt. «Sono felice per il lancio dei FIA Motorsport Games - ha detto l’ex direttore della Scuderia Ferrari - abbiamo qualcosa di nuovo rispetto all’intero mondo sportivo. Inoltre è una grande opportunità per le autorità sportive nazionali e per i Club Automobilistici Nazionali per coinvolgere nuove fette di pubblico, legate al proprio Paese. Non vedo l’ora di partecipare alla prima edizione a Roma».