Fonseca con la testa all'Udinese: "Dobbiamo vincere sempre"

Non abbassare la guardia dopo il successo con il Milan. In vista del turno infrasettimanale con l’Udinese Fonseca ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi, da cui pretende continuità di risultati: “Dobbiamo essere una squadra ambiziosa, è necessario lottare, correre e avere l’ambizione di vincere sempre. La squadra lo ha capito. Il passato è passato e dobbiamo pensare all’Udinese. Non abbiamo vinto niente e non abbiamo fatto nulla con una vittoria”. Il tecnico della Roma ha annunciato che Kolarov non potrà riposare (“Nessuno può farlo”) e che Under non è pronto per partire dall’inizio, chiarendo inoltre la situazione di Florenzi: “E’ un bravissimo giocatore. Non è un problema, non ha giocato soltanto perché ho pensato ad altre soluzioni”. Fonseca, che nell’ultima settimana ha lavorato pesantemente sulla mentalità vincente del gruppo, non vuole che qualcuno sottovaluti i friulani: “L’Udinese è forte, prima del 7-1 avevano subito solo sei gol, sarà una gara molto complicata, in contropiede sono fortissimi. Il campionato italiano è molto difficile, tutti possono vincere con chiunque e bisogna giocare sempre al limite”.