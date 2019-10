Verstappen penalizzato, in prima fila le Ferrari

Charles Leclerc e Sebastian Vettel scatteranno dalla prima fila del GP del Messico (semaforo verde alle 20.10 su SkySport) dopo la penalizzazione subita da Max Verstappen. I commissari hanno retrocesso l’olandese della Red Bull di tre posizioni sulla griglia di partenza (quarto) per non aver rallentato in regime di bandiera gialla dopo il violento schianto di Valtteri Bottas, la seconda guida Mercedes. Verstappen ha ammesso di aver visto la “yellow flag”, ma di averla deliberatamente ignorata. Al suo fianco, in terza posizione c’è Lewis Hamilton, prossimo campione del mondo Lewis Hamilton. Si preannuncia un Gran Premio combattuto perché Ferrari, Mercedes e Red Bull, che partiranno con le gomme medie (due i pit stop previsti), sono molto vicine in termini di velocità.