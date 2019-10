Doppio podio per Di Folco all'Europeo

Se il buongiorno si vede dal mattino, il weekend sul circuito a Jerez de la Frontera per Aberto di Folco e la sua Lamborghini Huracan GT3 Evo sarà davvero di quelli succulenti. Il pilota romano in coppia con Venditti si è comportato egregiamente nelle due gare delle finale europee del Supertrofeo Lamborghini. Nella prima frazione Alberto ha portato la vettura del Target Racing Team di Roberto Venieri fino sotto il gradino più alto del podio chiudendo secondo assoluto. Ancora più etusiasmante gara2 nella quale il giovane driver dell’Axa ha preso la macchina quando ea in undicesima posizione riuscendo a portarla un’altra volta sul podio. Terzo classifica e nuova festa per il Target Racing Team che adesso prepara il colpaccio nelle finali del mondiale che inizieranno questa mattina con il warm up. La griglia di partenza di gara1 verrà stabilità oggi per la corsa che prenderà via nel primo pomeriggio: e sarà un’alra battaglia stavolta però con gli equipaggi migliori dell’intero pianeta.

Stesso criterio per gara2 che verrà disputata domani con le qualifiche al mattino e il semaforo verde nel pomeriggio. Si tratta di fatto del clou della stagione che si chiuderà in grande stile con le premiazioni sul circuito spagnolo dove i migliori al mondo, dopo l’europeo di ieri, sono pronti a darsi battaglia.