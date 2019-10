L'annuncio di Federer: "Andrò alle Olimpiadi di Tokyo"

Roger Federer ha annunciato che parteciperà alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo nella speranza di vincere la medaglia d’oro nel singolo, unico titolo importante che manca alla sua straordinaria carriera. «Ne ho parlato con il mio team per diverse settimane, anche mesi, su ciò che dovevo fare nell’estate del 2020, dopo Wimbledon e prima degli US Open. Alla fine, il mio cuore ha deciso di giocare alle Olimpiadi di nuovo», ha detto il tennista svizzero a Parigi a margine di una mostra per uno dei suoi sponsor.

Lo svizzero, che compirà 39 anni l’8 agosto, alla vigilia dei Giochi di Tokyo, ha vinto la medaglia d’oro a Pechino 2008 nel doppio con Stan Wawrinka e l’argento nel singolare a Londra 2012 dove è stato sconfitto in finale da Andy Murray. Non ha partecipato ai Giochi di Rio nel 2016. Attualmente numero 3 al mondo, Federer detiene il record per il numero di settimane (310) trascorse ai vertici della gerarchia mondiale, nonché il numero record (20) di titoli del Grande Slam, dopo aver vinto in ciascuno dei quattro tornei principali. Ha anche vinto 6 volte i Masters che raccolgono alla fine dell’anno gli otto migliori giocatori della stagione. I suoi grandi avversari Novak Djokovic (numero uno del ranking) e Rafael Nadal (numero 2) hanno già annunciato la loro intenzione di partecipare ai Giochi di Tokyo.