La Roma perde anche Zappacosta: crociato ko

La sfortuna non smette di tartassare la Roma. Dopo la frattura al quinto metatarso di Lorenzo Pellegrini sarà Davide Zappacosta a finire sotto i ferri: il terzino destro nel corso della seduta odierna di allenamento ha riportato - riferisce il bollettino medico del club giallorosso - la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro in modo del tutto fortuito. Zappacosta, a cui la società ha espresso la propria vicinanza, era appena tornato nella lista dei convocati per la sfida con il Wolfsberger a seguito della lesione di secondo grado al polpaccio che lo aveva costretto allo stop a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby con la Lazio alla seconda giornata di campionato.