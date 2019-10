Tutto ok l'intervento al piede di Pellegrini. Ora due mesi di stop

E’ perfettamente riuscita l’operazione a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini in seguito alla frattura del quinto metatarso del piede destro. Il calciatore giallorosso è entrato a Villa Stuart intorno alle 7 di questa mattina accompagnato dal suo procuratore, Giampiero Pocetta, ed, in presenza del responsabile sanitario del club giallorosso Causarano, è stato immediatamente sottoposto all’intervento di osteosintesi dal professor Santucci, che già nel 2006 aveva operato Francesco Totti, poi laureatosi campione del Mondo, insieme al professor Mariani. Il bollettino medico ufficiale rilasciato dalla Roma parla di 60 giorni come tempi di recupero. Oltre a Pellegrini anche Mkhitaryan si è recato presso la clinica di via Trionfale per svolgere una risonanza magnetica all’inguine: l’armeno, che probabilmente riposerà con il Wolsberger, era stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida di domenica con il Lecce per un fastidio al muscolo.