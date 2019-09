Leclerc beffa tutti: è pole position a Monza

Charles Leclerc partirà davanti a tutti nel Gran Premio d’Italia, 14esima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno, in programma sul circuito di Monza. Quarta pole stagionale e della carriera per il monegasco della Ferrari dopo Bahrain, Austria e Belgio: 1’19"307 il crono che gli consente di precedere le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, staccati rispettivamente di 39 e 47 millesimi. Seconda fila col quarto tempo per Sebastian Vettel con l’altra Rossa, staccato di un decimo e mezzo dal compagno, quindi le Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, poi Carlos Sainz (McLaren) e Alexander Albon (Red Bull). Chiude la Top Ten Kimi Raikkonen, andato a sbattere nel Q3 prima di riuscire a completare il giro veloce. Erano rimasti fuori dalla lotta per la pole durante la seconda manche Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), beffato per appena due millesimi proprio da Raikkonen, Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Lando Norris (McLaren) e Pierre Gasly (Toro Rosso). Eliminati invece nel Q1 Romain Grosjean (Haas), Sergio Perez (Racing Point) e le Williams di George Russell e Robert Kubica mentre non ha nemmeno collezionato un giro cronometrato Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull sarebbe comunque partito dal fondo della griglia - stessa situazione per Gasly e Norris - avendo deciso di montare la quarta power unit della stagione. Euforico il ferrarista Leclerc: «È incredibile, è un onore essere in pole davanti a questi tifosi. Ma è un peccato che alla fine ci sia stato tanto caos. Speravo di poter fare anche un ultimo giro ma alla fine è stato sufficiente il primo - ha commentato Leclerc - È incredibile vedere tutte queste persone e fare la pole è davvero fantastico». Infine sulla gara: «Il passo è stato abbastanza buono durante le simulazioni di gara. A Spa siamo riusciti a vincere e speriamo di potercela fare anche domani».