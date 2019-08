Alla Roma arriva Zappacosta. Ora le visite mediche

Davide Zappacosta è pronto a tornare in Italia per indossare la maglia della Roma. Nel pomeriggio Petrachi ha definito il trasferimento in prestito con il Chelsea e il giocatore è atteso a Fiumicino già domani: il laterale si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart e poi firmerà il contratto annuale che lo legherà al club di Pallotta, che sta lavorando per mandare a giocare Santon al Maiorca. Nel frattempo è arrivato il rinnovo di Fazio fino al 2021: il difensore argentino ha prolungato di un altro anno l'accordo precedentemente in essere. Già da fine luglio il ds era all'opera su questa trattativa e aveva rifiutato la proposta del Milan di scambiarlo con Suso.