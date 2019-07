De Rossi sbarca in Argentina. Bagno di folla a Buenos Aires

Inizia la nuova avventura in Argentina di Daniele De Rossi. L’aereo dell’Alitalia con a bordo l’ex capitano della Roma e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14 di questa mattina (le 11.14 in Italia), secondo quanto riportano i media locali. Nelle prossime ore De Rossi firmerà il contratto con il Boca Juniors e domani dovrebbe essere presentato in conferenza stampa. Ad attendere De Rossi all’uscita dell’aeroporto c’erano tanti tifosi del Boca Juniors che hanno intonato i primi cori per lui.

Una ressa pazzesca e alla fine sbuca il più atteso alle 7 del mattino all'aeroporto di Buenos Aires. Nel pieno delirio dei tifosi del #Boca comincia così la nuova avventura di Daniele #DeRossi #BocaJuniors

( @ESPNArgentina) pic.twitter.com/oefVPfdo9F July 25, 2019

Un autentico bagno di folla per l’ex romanista, visibilmente stanco per il lungo viaggio ma sorridente e disponibile per i primi selfie con i suoi nuovi tifosi. Il centrocampista 36enne ha poi raggiunto il suo hotel a Puerto Madero e si sottoporrà alle visite mediche in una clinica di Buenos Aires. Dopo la firma del contratto, De Rossi raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra al centro sportivo Pedro Pompilio. L’accordo con il Boca dovrebbe avere durata annuale con due possibili finestre per svincolarsi in anticipo: la prima a dicembre e la seconda a marzo.