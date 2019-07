Abu Dhabi 4 regina a Stresa

Un Gran Premio praticamente senza storia quello che si è chiuso - in una nottata di festeggiamenti al Regina Palace Hotel, sede del Circuit - ieri sera a Stresa, sul Lago Maggiore: la motonautica, almeno per la tappa italiana del UIM XCAT World Championship 2019, incorona vincitrice incontrastata l’imbarcazione Abu Dhabi 4 condotta da Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori.

Nel pomeriggio di ieri, dopo il successo di sabato in Gara 1, anche in Gara 2 l’equipaggio dell’Emirato ha condotto una prova esemplare, rimanendo in testa dall’inizio alla fine della gara e rintuzzando il più temibile concorrente, giunto secondo, e cioè la barca Dubai Police del duo Arif Al Zaffain-Nadir Bin Hendi. Terzo posto conquistato dall’australiana Blue Roo di Pål-Virik Nilsen e Jan Trygve Braaten. Ricapitolando, quindi, le due prove: in Gara 1 - disputatasi sabato pomeriggio - Abu Dhabi 4 prima; seconda l’australiana Maritimo di Tom Barry-Cotter e Ross Willaton che si era aggiudicata la pole nelle prove ufficiali; terza Dubai Police di Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi. In Gara 2 - domenica pomeriggio - sempre Abu Dhabi 4 vincitrice; Dubai Police seconda e Blue Roo terza. La classifica finale del Gran Premio d’Italia di Stresa vede al primo posto Abu Dhabi 4 con 70 punti; seconda Dubai Police con 56; terze a pari merito le due australiane Blue Roo e Maritimo con 48 punti. A seguire: Abu Dhabi 5 con 34; l’italoaustrailana 222 Offshore che segna 33 punti; la svedese Swecat Racing con 22; la spagnola Consulbrokers e l’italiana HPI Racing Team con 15 punti. A chiudere la classifica: terz’ultimo posto a 12 punti per la russa New Star Racing e l’italiana e De Mitri; penultima l’italiana Videx con 8 e, infine, a zero punti Kuwait. Prima di Gara 2 è stato presentato, in anteprima per i team, il documentario realizzato lo scorso anno a Stresa sul mondo dell'XCAT e sul legame con la città. La prossima tappa dell’UIM XCAT World Championship 2019 è in programma in Cina dal 13 al 15 settembre 2019.