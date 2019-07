L'australiana Maritimo in pole a Stresa

Definita la griglia di partenza di Gara 1 dello Stresa Grand Prix of Italy – UIM XCAT World Championship 2019 di motonautica. A conquistare la Pole è l’imbarcazione australiana Maritimo, condotta da Tom Barry-Cotter e Ross Willaton, che hanno staccato gli avversari e partiranno dalla prima posizione in Gara 1. A seguire Blue Roo (AUS), Abu Dhabi 4 (UAE), Dubai Police (UAE), 222 Offshore (ITA-AUS) e poi tutti gli altri. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.20, via a Gara 1 sul Lago Maggiore. «Tornare qui mi emoziona moltissimo. Già l’anno scorso abbiamo raccolto un grandissimo successo di pubblico e sono felice che una città con una grande cultura di motonautica come Stresa possa aprire la nuova stagione del Campionato del Mondo UIM XCAT» ha dichiarato Raffaele Chiulli (Presidente UIM) nel corso della serata di gala che si è tenuta al Regina Palace Hotel. Nell’hotel stresiano, cornice di molti eventi collaterali alla tappa italiana dell’UIM XCAT World Championship 2019, si è tenuta anche la “Cocktail XCAT Regina Race”, una gara nella quale i piloti XCAT si sono cimentati nella preparazione di alcuni cocktail con l’aiuto di esperti barman. Il vincitore della serata, premiato dal Sindaco di Stresa Giuseppe Bottini e da Andrea Padulazzi del Regina Palace Hotel, è stato Andrea Comello del team Consulbrokers con il cocktail “Kepler”.