Fatta per Daniele Verde: va all'AEK Atene

La Roma ha ceduto Daniele Verde a titolo definitivo. L’esterno offensivo di Napoli nelle prossime ore volerà in Grecia per firmare un contratto triennale con l’AEK Atene, che verserà ai giallorossi 1 milione di euro. Dopo un paio di settimane di tira e molla a causa di alcuni problemi personali del ragazzo, nella tarda serata di ieri è stato trovato l’accordo definitivo in un incontro con il procuratore di Verde, che guadagnerà 500mila euro a stagione più bonus. Il trasferimento, per cui è già iniziato lo scambio di documenti, permetterà inoltre alla Roma di mantenere il 30% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Nell’ultima stagione Verde (indosserà la maglia numero 7) ha giocato in prestito al Valladolid, che è stato coinvolto in un scandalo sulle scommesse sportive e non ha quindi esercitato il diritto di riscatto da 2 milioni di euro.