Lazio, Yazici erede di Milinkovic

Sarà una lunga estate quella di Milinkovic. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere: la Lazio aspetta la proposta irrinunciabile, che arrivi da Parigi o altrove. In attesa dell’eventuale addio del Sergente, il club biancoceleste si sta tutelando. Il profilo designato per sostituire il centrocampista serbo è Yusuf Yazici, classe ’97 di proprietà del Trabzonspor.

Non mancano le pretendenti per il calciatore della nazionale turca, intanto la società di Trebisonda fissa il prezzo: 18 milioni più il 15% su una futura cessione. Una cifra che, in caso di partenza di Milinkovic, sarebbe assolutamente alla portata. Al momento l’unica offerta ricevuta è quella del Lille. La Lazio è avvisata, per Yazici serve stringere i tempi.