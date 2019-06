La Lazio fa sul serio per il turco Tokoz

Pochi giorni ancora, poi il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Per il momento le voci che arrivano dall’estero sono molte e di difficile lettura. Ce n’è una che porta a Dorukhan Tokoz, centrocampista difensivo del Besiktas: stando ai media turchi, tra le tante squadre interessate al calciatore, la Lazio sarebbe stata l’unica a presentare un’offerta per il classe ’96.

La valutazione che il club fa del proprio giocatore è di 12 milioni, mentre i biancocelesti sono fermi a 7. Nell’ultima stagione in Super Lig, Tokoz è stato uno dei protagonisti con la maglia bianconera. E per lui potrebbe essere arrivata l’ora di fare il salto nel calcio che conta, in uno dei top 5 campionati europei. Tare lo segue, ma non è l’unico ad avergli messo gli occhi addosso.