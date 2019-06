Sogno Mandzukic, Lazio in pole position

Un grido dall’altra parte dell’Adriatico. “La Lazio è la candidata più concreta a portarsi a casa Mario Mandzukic”, è questa la notizia rilanciata dai media bosniaci. L’attaccante della Juventus ha rinnovato il contratto da poco con la Juventus, ma non rientra nei piani di Sarri. Da qui la possibilità di lasciare Torino dopo quattro stagioni in bianconero: stando al portale Klix.ba, i biancocelesti sarebbero in pole position per arrivare al centravanti croato che in Europa piace molto anche al Manchester United. Attenzione però alla voce stipendio: Mandzukic guadagna 4 milioni all’anno, cifra fuori dai parametri della Lazio.