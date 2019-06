In Francia Hamilton in pole, Vettel parte settimo

Hamilton continua a martellare. Anche in Francia l'inglese della Mercedes è stato il più veloce nelle qualifiche che gli consetiranno di partire domani dalla prima piazza nel gp di Francia che si prenderà il via alle ore 15. Sullo spettacolare circuito di Le Castellet le Mercedes tornano ad essere imbattibili, stanno avanti per tutte le qualifiche e piazzano poi nel Q3 la zampata decisiva: imprendibili. Bottas partirà a fianco del campione del mondo con Leclerc terzo con la prima delle due Ferrari: al suo gianco Verstappen. Inutile dire che la delusione della giornata è sicuramente Vettel che è stato in lizza per le prime posizioni fino all'ultimo sbagliando però il giro decisivo e chiudendo solo settimo. Sarà quindi un altro weekend difficile per la Ferrari che avrà proprio nell'idolo di casa, Leclerc, la sua punta di diamante. Il via della gara alle 15 diretta su Sky Sport F1.