Niente Roma per Bonifazi: tornerà al Torino

Il futuro di Kevin Bonifazi non sarà tinto di giallorosso. Il difensore, cresciuto calcisticamente nella Capitale e seguito con attenzione da Petrachi, ieri era stato riscattato dalla Spal per 10 milioni di euro, ma oggi il Torino ha esercitato il diritto di contro-opzione. L'operazione costerà 11 milioni di euro ai granata, che hanno deciso di puntare sul centrale del 1996 dopo la buona stagione disputata con la maglia dei ferraresi. Bonifazi era finito sul taccuino della Roma, ma il ritorno in Piemonte chiude qualsiasi spiraglio per un suo arrivo alla corte di Fonseca: non ci saranno trattative tra la Roma e Toro durante tutto il calciomercato estivo.