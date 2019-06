Romanisti in ansia, Totti prepara le valigie

Questa volta sembra essere finita davvero. Dopo il sofferto addio da calciatore, Francesco Totti sarebbe pronto a salutare la Roma in modo definitivo dopo 30 anni di vita vissuta insieme. Nonostante le parole di stima nei suoi confronti del presidente Jim Pallotta, che lo ha invitato a prendersi tutto il tempo necessario ma pronto ad affidargli la direzione tecnica della squadra, l’ex capitano giallorosso avrebbe maturato la decisione di lasciare il club. Come riferisce l’emittente satellitare Sky Sport, lunedì è prevista una conferenza stampa, che potrebbe tenersi al Coni, in cui Totti spiegherà le sue ragioni. Alla base del possibile addio un mancato coinvolgimento negli ultimi sviluppi sul futuro del club, coma la nomina di Paulo Fonseca ad allenatore decisa da Pallotta dopo un vertice a Londra con Franco Baldini a cui l’ex capitano non ha preso parte.