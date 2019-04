Lotito processa la Lazio

La voce del padrone per mettere ordine e provare a stimolare l’orgoglio di un gruppo distrutto da Spal, Sassuolo e soprattutto Chievo. E non stiamo parlano di Juve, Napoli o Siviglia. Sì, perchè le altre minicrisi biancocelesti in questa stagione, comunque molto tormentata, erano arrivate in concomitanza con sconfitte contro grandi squadre (16 totali, 11 in campionato e 5 in Europa League). Stavolta, invece, quando il più sembrava fatto con ottime prestazione con formazioni di alto livello, ecco il ko con la Spal...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI