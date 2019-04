Ronaldo fuori? Bufera su CR7 dopo la sconfitta

La Juventus ha confermato l’allenatore Massimiliano Allegri dopo l’uscita dalla Champions League per mano dello sbarazzino Ajax. È stato lo stesso presidente Agnelli a dire che si va avanti con il tecnico livornese, ma solo a metà maggio si capirà se è tutto vero o una frase di circostanza.

Il nodo semmai sembra un altro: Cristiano Ronaldo. Il campionissimo è stato l’unico a segnare 5 gol nella fase a eliminazione diretta, ma a spese di Dybala, ormai irriconoscibile. Ronaldo è andato a segno sia all’andata che al ritorno tuttavia sono stati gol inutili tanto da dire alla madre, Dolores Aveiro che non fa miracoli. La donna ha dichiarato ai microfoni di “A Bola”: “Era triste, voleva andare in finale. Ci proverà per il prossimo anno. Cosa mi ha detto? Mamma, non faccio miracoli…. La vita però va avanti”.