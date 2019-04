Totti chiama Conte alla Roma

Nessun incontro, nessun pressing. Per ora solo messaggi, che quando il mittente si chiama Francesco Totti, assumono comunque un valore diverso: anche l’ex capitano sta dando il suo contributo nel corteggiamento iniziato dalla Roma nei confronti di Antonio Conte.

Hanno giocato insieme l’Europeo nel 2000, con i club sono stati sempre rivali ma tra i due c’è quel feeling e quel rispetto quasi naturali tra i «grandi» nel calcio. Alla fine dei Roma-Juventus, quando Conte allenava ancora i bianconeri, non sono mai mancati i saluti in campo e fuori. Idem quando i giallorossi hanno affrontato l’anno scorso il Chelsea in Champions e Totti aveva appena iniziato la carriera da dirigente. E ora l’ex capitano romanista ha recapitato, anche indirettamente, il suo totale apprezzamento per un eventuale approdo dell’ex ct azzurro a Trigoria. Oltre a lui, occhio al ruolo degli altri romani De Rossi e Florenzi, allenati da Conte in Nazionale e pronti a...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI