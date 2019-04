Esordio da fenomeno per il figlio di Schumacher

Mick Schumacher vola al suo esordio al volante della Ferrari. Il ventenne tedesco, figlio del sette volte iridato Michael, realizza il secondo tempo, in 1’29''976''', nella seconda sessione di test in Bahrain alle spalle dell’olandese della Red Bull, Max Verstappen, leader in 1’29''379'''. In totale Schumi jr, sotto gli occhi di mamma Corinna, completa 54 giri, malgrado qualche acquazzone che complica il programma di lavoro.