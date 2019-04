Calcio e autismo, partita del cuore a Fondi

Partita di calcio del cuore per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Cosa c'è di meglio dello sport per aiutare le persone a capire cos'è l'autismo e chi sono questi ragazzi? Ecco perché mamme, associazioni sportive e di professionisti hanno organizzato una serie di eventi. Si comincia oggi pomeriggio, 2 aprile con partite di calcio inclusive. Appuntamento alle ore 15 allo stadio Domenico Purificato di Fondi con piccoli calciatori e genitori. In campo l'allenamento solidale "Calcio&Autismo", che vuole rappresentare una riflessione su bambini con disturbi del neurosviluppo e sport, che ha come concetto cardine l'inclusione.

Venerdì 5 aprile la cena solidale per raccolta fondi per finanziare progetti estivi a favore di bambini con disabilità presso Accordion Ricevimenti (via Ponte Gagliardo, Fondi, ore 20). "Finiremo domenica con i nostri ragazzi - spiegano le mamme - che accompagnano la prima squadra in campo e i giocatori avranno segni blu sul viso. Saranno presenti anche le istituzioni locali".

"Il Fondi Calcio è qui per colorare di blu il calcio - ha detto la società sportiva - siamo qui ad informarvi su una preziosa collaborazione nata con l'associazione di promozione sociale LiberaMENTE, che si occupa di bambini con disordini del neurosviluppo (autismo, disturbi del comportamento, del linguaggio,...) e opera sul nostro territorio. La società ha deciso di aderire a quest'iniziativa perché, come già ampiamente dimostrato, oltre all'insegnamento della pratica sportiva è molto attenta a quello che è l'aspetto educativo e di sensibilizzazione che ruota attorno al mondo dei nostri bambini e ragazzi. L'autismo è una problematica dello sviluppo che dura tutta la vita, influisce molto sullo sviluppo del bambino e, anche per lui, il praticare regolarmente un'attività fisica può portare enormi benefici sul proprio benessere psicofisico e importanti miglioramenti nel funzionamento comportamentale".