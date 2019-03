Gp Bahrain, trionfa Hamilton davanti a Bottas e Leclerc

Lewis Hamilton conquista per la terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra rossa quella di Sebastian Vettel che chiude dietro alla Red Bull di Max Verstappen