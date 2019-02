Allegri sparisce dai social

Sveglia con giallo. Questa mattina, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha cancellato i profili social di Instagram e Twitter su cui è molto attivo prima e dopo le partite, come ad esempio dopo la sconfitta subita una settimana fa dall’Atletico Madrid in Champions League. Ma perché il mister livornese ha chiuso gli account? Motivi personali o professionali? Allegri potrebbe renderli noti durante la conferenza stampa di Napoli-Juventus.

In casa bianconera c’è tensione per il ritorno contro gli uomini di Simeone, in caso di sconfitta o pareggio la Juve di Cristiano Ronaldo uscirebbe anzitempo dalla prestigiosa competizione, quella che ha convinto Agnelli ha investire su CR7. Ma c’è dell’altro: Allegri riterrebbe esaurito il suo ciclo a Torino e sarebbe interessato alla Premier League. La fuga, definitiva o momentanea dai social, appare come la volontà di non leggere disturbanti interferenze esterne in un momento delicato della stagione, difficile invece che sia da mettere in relazione con la vita privata: Allegri è fidanzato con Ambra Angiolini e sembra che i due intendano convolare a giuste nozze.