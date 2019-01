Al secondo "buuuu" stop alle partite. Salvini: "Ma non facciamo ridere"

Cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi) fermo restando che l’autorità competente per lo stop delle partite sarà sempre il responsabile per l’ordine pubblico.

Non si è fatto attendere l'intervento del ministro dell'Interno Matteo Salvini uscendo dall'aula della Camera dopo il question time: "Facciamo la scala Richter dei buu, non facciamo ridere".

"Non dobbiamo sovrastare, ma emarginare, escludere il tifo cattivo - ha commentato invece il presidente della Figc Gabriele Gravina - Per questo abbiamo voluto reinserire le esimenti e le attenuanti per le società perché vogliamo premiare il tifo buono".