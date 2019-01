Vergogna antisemita. Balduina tappezzata di adesivi contro Lazio, Napoli e Israele

I tifosi della Lazio si scagliano contro il profilo Instagram della Lega Serie A, galeotto fu un "like" fuoriluogo e chi lo ha messo. Cosa è successo? L'account ufficiale della massima Lega ha postato gli auguri per i 119 anni di storia del club biancoceleste, fin qui nulla di strano. Se non fosse che un utente, evidentemente sostenitore di un'altra squadra, ha commentato con un chiaro: "Lazio m...". Anche qui nulla di strano, poi però è apparso il "mi piace" al commento stesso proprio della Lega Serie A. E non è certo passato inosservato, con gli screenshot del fatto che hanno iniziato a girare in modo virale tra i tifosi laziali e non soltanto. Il like incriminato è stato prontamente rimosso e la Lega si è giustificata dicendo che la gestione dei social network è affidata a una società esterna.

Nella giornata dei 119 anni del club capitolino, inoltre, un altro fatto ha destato polemiche. Infatti questa mattina a Roma sono stati rinvenuti degli adesivi razzisti e antisemiti: "Lazio, Napoli, Israele: stessi colori, stesse bandiere". Un episodio molto grave, che meriterebbe lo stesso corretto trattamento riservato ai laziali per gli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma ritrovati in curva Sud.