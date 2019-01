Bufera sulla Supercoppa in Arabia. Salvini: è una schifezza

È bufera politica sulla Supercoppa italiana in Arabia Saudita. La partita tra Juventus e Milan del 16 gennaio "King Abdullah Sports City Stadium" di Gedda vedrà settori riservati agli uomini e alle famiglie. La vendita dei biglietti è iniziata e le tipologie di ingresso sono solo due: settori riservati agli uomini e alle famiglie, misti per uomini e donne. Per ottenere il biglietto bisogna iscriversi a un portale dedicato, ma non è chiaro se le donne potranno entrare allo stadio senza essere accompagnate da un membro della propria famiglia, come prevede la legge saudita.

Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si tratta di una "schifezza" a cui porre rimedio subito. "Che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini è una tristezza, è una schifezza: io quella partita non la guardo. Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?", ha detto Salvini in una diretta Facebook.

Ancora più dura la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Supercoppa italiana Juve-Milan in Arabia Saudita. Le donne possono andare solo accompagnate nel settore famiglie, da sole no, perché l’Islam non lo ammette. Quindi una donna italiana che volesse comprarsi il biglietto per vedere la partita da sola o con un gruppo di amiche, non può farlo. Ma che schifo è? Abbiamo venduto secoli di civiltà europea e di battaglie per i diritti delle donne ai soldi dei sauditi? La Federcalcio blocchi subito questa vergogna assoluta e porti la Supercoppa in una nazione che non discrimina le nostre donne e i nostri valori".





Prova a stemperare le polemiche il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè. "La nostra Supercoppa sarà ricordata dalla storia come la prima competizione ufficiale internazionale a cui le donne saudite potranno assistere dal vivo", si legge in una lettera in cui ha spiegato le ragioni che hanno portato a scegliere di giocare a Gedda, dopo le polemiche perché alle donne sarà riservato un settore specifico. "Si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita, in linea con le scelte dell'Italia; e le donne potranno andare allo stadio da sole, non accompagnate come si è diffuso in queste ore, e sarà una prima volta storica", ha aggiunto Micciché. "