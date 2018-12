Simone sorprende Pippo. E la Lazio vince a Bologna

La Lazio di Simone Inzaghi si aggiudica il "derby in famiglia" contro il Bologna del fratello Filippo, battuto 2-0 allo stadio Dall'Ara per la 18a giornata di Serie A. Un gol per tempo, alla mezz'ora del primo la rete di Luiz Felipe mentre al 90' Lulic chiude la contesa. I biancocelesti confermano il quarto posto in classifica e stacca di tre punti il Milan.

Simone sorprende Filippo con alcune scelte di formazione. In panchina Parolo e Immobile, nel 3-4-2-1 ci sono Luis Alberto e Correa alle spalle di Caicedo con il rientro dal primo minuto di Leiva a centrocampo. Lo spagnolo è il primo a impegnare Skorupski, bravo al 13' a deviare sopra la traversa il tiro del trequartista. Meno impegnativa, subito dopo, la parata di Strakosha su Santander. Il Bologna dimostra qualità nelle ripartenze, interessante quella di Okwonkwo al 20', mentre la Lazio sfrutta maggiormente gli inserimenti degli esterni, soprattutto di Marusic. Il portiere biancoceleste al 23' viene chiamato nuovamente in causa da Santander, sul quale blocca in due tempi. I biancocelesti tornano pericolosi alla mezzora, con due buone occasioni di Lulic e Correa, poi è Luiz Felipe a concretizzare lo 0-1, quando al 30' spedisce di testa in rete il corner di Luis Alberto. Nella parte finale di primo tempo, la Lazio domina e sfiora il raddoppio al 41' grazie alla conclusione di Correa, respinta in calcio d'angolo.

La Lazio mantiene il piglio offensivo anche nella ripresa, anche se il Bologna alza i ritmi soprattutto con la buona ripartenza di Okwonkwo, fermato con mestiere da Marusic. Sul fronte opposto risulta devastante quella di Correa, ma i biancocelesti perdono lucidità nell'ultimo passaggio per questo Simone Inzaghi manda in campo Immobile per Caicedo: al 64' l'attaccante napoletano ha subito la possibilità di fare gol, al 79' impegna Skorupski seppur in fuorigioco. Filippo invece disegna una formazione votata all'attacco, con l'inserimento di Orsolini e Palacio che danno maggiore vivacità alla manovra ma non riescono comunque a trovare la via del gol. Al 90' i biancocelesti trovano il raddoppio, ancora su calcio d'angolo battuto da Luis Alberto, con la sponda di Luiz Felipe per la rete dello 0-2 di Lulic.