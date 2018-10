Roma, torna Kolarov ma si "rompe" De Rossi

Kolarov torna subito, ma Di Francesco non fa in tempo a sorridere che a De Rossi viene diagnosticato lo stesso infortunio del serbo. In un contrasto con Krunic a Empoli, il centrocampista giallorosso ha rimediato la frattura della quinta falange prossimale del piede sinistro, come confermato oggi dagli esami a Villa Stuart.

Il capitano era stato alla clinica romana già la settimana scorsa per l'infiammazione al ginocchio, guarita in fretta e in tempo per fargli giocare l'ultima partita prima della sosta nazionali, ma dopo pochi minuti si è fatto male al piede e ha giocato sul dolore, proprio come aveva fatto Kolarov nel derby e in Champions contro il Cska Mosca. "Non riesce a camminare", l'allarme di Di Francesco per il terzino che aveva stretto i denti ed era stato mandato comunque in Nazionale.

Inizialmente la Roma si era accordata col ct per fargli giocare solo una delle due partite in programma, ma i medici della federazione dopo averlo visto hanno preferito rimandarlo a casa: sarà nella capitale già domani e al suo posto è stato convocato Miletic. Sia lui sia De Rossi puntano a rientrare dopo la pausa, la cura migliore è il riposo per questo tipo di infortunio: benedetta sosta.