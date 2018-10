Virtus Roma contro Cassino, Leonis a Trapani

Da oggi si fa sul serio. Il campionato della serie A2 del basket comincia e Roma, intesa come Virtus e Leonis, insegue il traguardo della promozione. Impresa non certo semplice ma possibile almeno per la formazione di Piero Bucchi che oggi alle 18 riapre i cancelli del PalaEur chiusi per il basket da quattro anni. L’Eurobasket di coach Fabio Corbani, invece, comincia il suo percorso a Trapani.

La Virtus affronta la neopromossa Virtus Cassino che per la prima volta nella sua storia si affaccia in questa serie dopo la promozione lo scorso giugno. Roma si presenta con una squadra di valore, Sims e Moore sono i due americani, giocatori di grande qualità inseriti in un roster che ha in Landi, Baldasso, Sandri ma anche Alibegovic le altre punte. Gli avversari di Roma, in questo primo derby della stagione, sono guidati da Vettese e hanno negli americani Jackson, guardia 22enne rookie alla prima esperienza fuori dagli States, e nel cannoniere Dalton Pepper, ex Rieti con una piccola parentesi proprio con la Virtus Roma nel 2016, i migliori. «I miei giocatori hanno grande voglia di cimentarsi in questo campionato - ha affermato Piero Bucchi - Giocare la prima in casa è emozionante e importante».

La Leonis, come detto, è in Sicilia, a Trapani per affrontare la 2B Control guidata in panchina da Daniele Parente. Clarke e Ayers sono i due americani, entrambi tiratori, con l’italo-nigeriano Nwohuocha sotto le plance e con l’ala forte Pullazi. Gruppo determinato ma che non può davvero spaventare la Leonis. Zeisloft e Hollis sono i punti di riferimento della squadra, play il primo, padrone dell’area il secondo per dare solidità insieme a Luca Infante. Corbani nutre grande fiducia per il cammino della sua Eurobasket.

Questo campionato è diverso dal precedente. Lo è perché ci sono tre promozioni delle 32 squadre al via, 16 in ciascun girone, con la prima che verrà subito promossa senza passare per il tormento dei playoff dove le formazioni dal secondo al nono posto di ciascun raggruppamento dovranno giocare con un solo posto in palio.