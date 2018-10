Impresa Champions. Napoli e Inter stendono Liverpool e Psv

Dopo un assedio durato 90 minuti al San Paolo, al Napoli serve una zampata di Lorenzo Insigne per battere il Liverpool per 1-0 nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ottima la prestazione degli azzurri, che avevano dominato il match in lungo e in largo, colpendo anche una traversa con Dries Mertens al minuto 82. Napoli ora capolista del girone C a quota 4 punti, con Psg e Liverpool ferme a quota 3 e Stella Rossa ultima a 1 punto.

E l'Inter non è da meno. Corsara in Olanda batte 2-1 il PSV Eindhoven. Aprono le marcature gli olandesi con Rosario Pablo al 20’ del primo tempo. Pareggia Radja Nainggolan al 44’, chiudendo un’azione convulsa con Asamoah che tira da fuori, Zoet non trattiene, Icardi si avventa sulla ribattuta e calcia, viene murato, ma Nainggolan da fuori insacca. Al 15’ della ripresa, il gol-partita di Mauro Icardi lanciato da Vecino, scattato in posizione regolare, tiene lontano con il corpo Schwaab, anticipa di testa Zoet e appoggia in rete. I nerazzurri, che nella partita d’esordio avevano battuto 2-1 il Tottenham a Milano, si presentano a punteggio pieno alla sfida con il Barcellona del 24 ottobre in Spagna.