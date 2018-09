Lazio da brivido ma a Empoli è vittoria

La Lazio soffre fino all'utimo secondo ma porta a casa una vittoria importantissima nello 0-1 di misura contro l'Empoli allo stadio Castellani. Basta il gol di Parolo a inizio secondo tempo, poi la prestazione di una squadra matura che sfiora il raddoppio ma rischia anche il pareggio. È il secondo successo consecutivo per i biancocelesti che arrivano a 6 punti in classifica dopo un inzio di campionato difficile.

È davvero deludente il primo tempo dei biancocelesti, che sembrano ancora imballati ma soprattutto senza idee. Leiva resta ingabbiato tra le maglie avversarie, Luis Alberto e Milinkovic-Savic non sono brillanti così come Immobile. Tra i più attivi c'è Lulic, a sfrecciare e servire cross, l'incubo di Andreazzoli dai tempi della finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. La Lazio si sveglia soltanto nel finale, all'improvviso, con il tentativo del centrocampista e ancor più con il palo colpito da Wallace sull'ultimo calcio d'angol della prima frazione.

Tanto basta per accendersi e tornare in campo con l'intenzione, stavolta, di mandarla in rete. Allora Milinkovic-Savic sale in cattedra, orchestra per Lulic che mette in mezzo di prima, la difesa toscana pasticcia e Parolo ne approfitta per firmare il gol del vantaggio. Purtroppo la gioia viene smorzata dall'infortunio di Radu, che chiede il cambio immediato per un problema muscolare: Inzaghi è costretto a mandare in campo Caceres. Lo spettacolo però si fa più interessante, le due squadre si allungano e cominciano a giocare entrambe a viso aperto: per raddoppiare, i biancocelesti, per recuperare, i padroni di casa. C'è tempo per vedere anche Correa, che pure appare ancora un po' fuori dai meccanismi di gioco. Il tentativo di Caputo a dieci minuti dalla fine risveglia la gara, il palo colpito dal Tucu dà la scossa. Il triplice fischio è soffertissimo, con il clamoroso miracolo di Strakosha su Caputo che regala i tre punti alla Lazio.