La Fifa vuole vietare i prestiti

Stop ai prestiti o quasi. La Fifa sta pensando di mettere un tetto - otto giocatori a stagione per squadra - alle cessioni in prestito per mettere fine a un mercato parallelo che a Zurigo ritengono abbia superato il limite. Grandi club come Chelsea e Manchester City hanno, nel complesso, 68 giocatori sotto contratto che giocano altrove in prestito, più di tutta la Liga (58): 40 nel caso dei Blues, 28 quelli del City. Anche la serie A è piena di calciatori in prestito, con la Juve prima fornitrice: 28 i bianconeri ceduti a titolo temporaneo, meno comunque dei 45 registrati l’anno prima. La nuova norma che sta valutando la Fifa non riguarderebbe però gli under 21 cresciuti nel club d’appartenenza e con contratti lunghi: per questi casi non ci saranno limiti.