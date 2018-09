Dovizioso trionfa a San Marino. Follia Fenati: tocca il freno del rivale a 250 km/h

Andrea Dovizioso trionfa nel Gp di San Marino nella classe MotoGp. Il forlivese della Ducati passa al comando al settimo giro scavalcando il compagno di squadra Jorge Lorenzo e non mollando più la vetta fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle il duo della Honda con lo spagnolo Marc Marquez a precedere il britannico Cal Crutchlow che approfittano della scivolata senza conseguenze di Jorge Lorenzo al penultimo giro quando era secondo. Quarto posto per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins che si piazza davanti ai connazionali Maverick Vinales (Yamaha) e Dani Pedrosa (Honda). Opaco settimo posto per Valentino Rossi (Yamaha) in difficoltà sin dai primi giri e alla fine staccato di quasi 20". Nella classifica del mondiale Marquez mantiene saldamente la vetta della classifica con 221 punti, 67 in più di Dovizioso e 70 in più di Rossi.

Attimo di follia di Romano Fenati durante la gara della Moto2 a Misano. Il pilota del Marinelli Spnipers Team è stato sanzionato con la bandiera nera, ovvero la squalifica immediata, per aver tirato la leva del freno anteriore ad un avversario, l'altro italiano Stefano Manzi, mentre le due moto viaggiavano a circa 250 km orari. Una manovra sconsiderata che è costata la gara a Fenati, ma potrebbe essere il prologo di sanzioni ben più severe.

“Ho visto cosa ha fatto, ha tirato il freno dell’avversario a 200 chilometri orari. E’ una cosa brutta, un brutto gesto. Una cosa che non va fatta. Sono giuste le due giornate di squalifica. In passato questo ragazzo faceva parte della nostra Academy, nel 2016, e non riuscimmo a gestirlo. Fu una brutta sconfitta per noi ma non riuscimmo davvero a correggerlo in questi comportamenti”, ha detto Valentino Rossi su Fenati al termine della gara della MotoGP.

Duro anche Marc Marquez: “Romano Fenati? Merita una punizione esemplare, nessun pilota deve pensare che una cosa del genere sia fattibile. Rischiamo la vita, non è un gioco”.