Marziani re di Roma nella prima del concorso 5 stelle

Si è conclusa la prima giornata del Longines Global Champions Tour, il più prestigioso circuito al mondo di salto ostacoli, la “Formula 1 dell’equitazione” in corso in questi giorni allo Stadio dei Marmi di Roma. Grandissima vittoria oggi per l’Italia, l’Aviere Capo Luca Marziani in sella a Don’t Worry è stato infatti il migliore dei 57 partenti della prima gara dello CSI cinque stelle del concorso (1.45 m). Mentre nella prima manche della gara a squadre la Longines Global Champions League i Prague Lions dominano la classifica seguiti dai Miami Celtics, squadra per cui ha gareggiato Jessica Springsteen, figlia di Bruce e al terzo posto i Saint Tropez Pirates per cui qui ha Roma hanno gareggiato Athina Onassis ed Edwina Tops-Alexander, unica amazzone a figurare nella top 10 del circuito. Una giornata di grande spettacolo e ottime performance per gli azzurri che hanno potuto beneficiare del sostegno dei numerosi tifosi accorsi. Grande attesa per le gare di domani, la finale della Global Champions League e lo spettacolare Gran Premio Longines Global Champions Tour (1.60 m).