Palla al centro. Per Marco Borriello, bomber super seguito sui social anche per una love story con Belen Rodriguez, sta per iniziare una nuova avventura. Addio Italia, addio serie A. Borriello riparte dalla serie C nella sua amata Ibiza, dove trascorre da anni le vacanze estive e dove ha una grande, lussuosa, casa. Oggi, la presentazione ufficiale sui social del club delle Baleari.

Sulla sua pagina Instagram, dove è da sempre molto seguito, Borriello scrive: «Si riparte. Ennesima avventura, probabilmente l’ultima. Metto da parte l’orgoglio perché non nascondo che mi sarebbe piaciuto lasciare la serie A in altro modo, non come lo scorso anno! Ma adesso devo pensare al futuro e ad un progetto di vita, diverso ed ambizioso. Riparto da dove ho iniziato, la serie C. Stesso entusiasmo e stessa voglia di rimettermi in gioco. Pero stavolta nel luogo che AMO, nel luogo dove ho piantato le radici da tempo e dove mi vedo con i capelli bianchi. Il luogo dove mi sento a CASA! Ringrazio il presidente Amadeo Salvo e la sua famiglia che sta costruendo un progetto UNICO e che ha creduto in me dandomi la possibilità di chiudere la carriera in un luogo che e’ SPECIALE ed aprire un nuovo capitolo della mia vita anche ricoprendo un ruolo dirigenziale in futuro! E’ la realizzazione di un grande desiderio che ho sempre coltivato!».

Dopo Milan, Roma e Juventus, Borriello tira il freno a mano. Il bomber invita pure Antonio Cassano: «Vieni a giocare con me». Fantantonio non gioca una partita tra i professionisti da due anni. Volerà anche lui alle Baleari? Sicuramente in queste ore si starà confrontando con sua moglie Carolina Marcialis, che da sempre consiglia suo marito sulle scelte professionali, ma per il momento rende tempo con un enigmatico «ci penso».