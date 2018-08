La svolta "eco" di Hamilton

Lewis Hamilton, il quattro volte campione del mondo di F1, ha un nuovo rivale: la plastica. Non Vettel, non Verstappen, ma l'inquinamento del pianeta è il nemico a cui ha dichiarato guerra. A sorpresa. Questo suo animo ecologico era rimasto ben nascosto, finora Hamilton era celebre per i suoi eccessi (e qualche polemica) in pista e nella vita privata: jet privato rosso fuoco, mondanità nei luoghi più esclusivi della Terra, sfilate di moda e tante modelle, oltre a una ex fidanzata molto famosa, la cantante Nicole Scherzinger, e a un enfatizzato rapporto con Dio. E invece ancora una volta l'inglese stupisce e spiazza.

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet! pic.twitter.com/CBG0VD0jOs