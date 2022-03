Il centenario di Pier Paolo Pasolini e quella volta che lo intervistai

09 marzo 2022 a

In questi giorni si è celebrato il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. In me, da anni, vive il ricordo di un incontro con Pasolini e della sua gentilezza. Io avevo 17/18 anni, scrivevo per il Paese Sera e lui mi accordò un’intervista che, certamente, mi fece crescere nella considerazione del Direttore di quel giornale. Ricordo la sua voce bassa, la sua voglia sempre di farsi capire e l’impressione che non si rendesse nemmeno conto di essere Pier Paolo Pasolini. In quella stessa rubrica intervistai Curzio Malaparte e Indro Montanelli. Sono stato fortunato.

