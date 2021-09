Lo stupore della scienza e il raro caso della tartaruga a due teste

Maurizio Costanzo 05 settembre 2021 a

Grande stupore nel mondo scientifico perché, in un parco nazionale del South Carolina, è stata trovata una tartaruga con due teste. Probabilmente è una mutazione genetica. Mi piace che una tartaruga, che va piano e va lontano, che è un animale così antico, abbia due teste. Forse per guardare meglio, per orientarsi. O, forse, per non guardare gli altri e guardare se stessa. Due teste, come uno specchio. D’altra parte, la tartaruga è un animale strano. Pensate che depongono le uova su una spiaggia, perché lì sono tranquille: non ci sono animali predatori. Poi, avuti i cuccioli, lentamente tornano in acque da sempre frequentate.

