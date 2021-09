Tom Daley e l'uncinetto: alla scoperta degli strani hobby degli olimpionici

Maurizio Costanzo 04 settembre 2021 a

È una piacevole immagine quella di un tuffatore britannico che ha vinto l’oro olimpico, mentre fa l’uncinetto in tribuna. Si chiama Tom Daley. Sostiene di essere ossessionato dall’uncinetto, di farlo sempre, anche in tribuna. Evidentemente lavorare a maglia gli calma i nervi, lo distrae. Io proverei a misurare in qualche disciplina olimpica anche le tante casalinghe, in giro per l’Italia, che tutti i giorni, un po’ sbuffando lavorano a maglia. Ma gli hobby degli altri olimpionici quali sono? Con comodo, ce lo fate sapere?

