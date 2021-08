Gli assurdi prezzi di patatine e ciliegie: qual è la verità nascosta?

Maurizio Costanzo 29 agosto 2021 a

Leggo e mi stupisco. In un ristorante di New York si possono assaggiare patatine fritte che costano 200 dollari a piatto. Tutti vogliono assaggiare queste patatine. Ma in Giappone ci sono anche ciliegie vendute 226 euro l’una. Il tutto esige spiegazioni. Io sono convinto che un gruppo di persone in tutto il mondo è disposto a pagare molto di più se i consumatori di patatine e di ciliegie riferiscono di cosa sanno. Siamo sicuri che la cosa sia vera?

